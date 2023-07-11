Градозащитники выступили против сноса флигеля дома Фокина

В здании планируют разместить центр социальной реабилитации инвалидов Адмиралтейского района.

Дворовый флигель дома Фокина на углу набережной реки Пряжки и Мясной улицы демонтируют. Такое решение вызвало возмущение градозащитников, сообщил Telegram-канал "SOS СПб СНОС".

Активисты рассказали, что лицевой корпус здания построен в 1833 году в стиле безордерный классицизм. Дворовый корпус появился немного позже, в1879 году, но тоже относится к историческим объектам.

Известно, что флигель сносят сотрудники компании "ПСБ-Жилстрой", которая проводит реставрацию дома Фокина. В результате работ там откроют центр социальной реабилитации инвалидов Адмиралтейского района. По мнению активистов, дворовый флигель вполне можно восстановить, но это существенно скажется на сроках реализации изначального проекта.

Ранее мы сообщили о том, что дом Липгарта на Каменноостровском добавили в реестр объектов культурного наследия.

Фото и видео: Telegram / SOS СПб СНОС