  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Дом Липгарта на Каменноостровском добавили в реестр объектов культурного наследия
Сегодня, 9:34
148
katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Дом Липгарта на Каменноостровском добавили в реестр объектов культурного наследия

0 0

В Петербурге пополнение в реестре объектов культурного наследия. Теперь в этом списке появился Дом Липгарта на Австрийской площади.

В реестр объектов культурного наследия регионального значения включили дом №16 на Каменноостровском проспекте, также известный как дом академика живописи Эрнеста Липгарта. Об этом сообщили в пресс-службе КГИОП.

Ведомство объяснило свое решение тем, что объект сохранил историческую конфигурацию, а также другие технические критерии. 

В 1906 году по проекту архитектора Василия Шауба был построен этот дом. С 1973 года там работало ателье "Невские зори".

Ранее сообщалось, что градозащитники просят остановить снос доходного дома на Булавского.

Фото: пресс-служба КГИОП

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии