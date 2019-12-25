Дом Липгарта на Каменноостровском добавили в реестр объектов культурного наследия

В реестр объектов культурного наследия регионального значения включили дом №16 на Каменноостровском проспекте, также известный как дом академика живописи Эрнеста Липгарта. Об этом сообщили в пресс-службе КГИОП.
Ведомство объяснило свое решение тем, что объект сохранил историческую конфигурацию, а также другие технические критерии.
В 1906 году по проекту архитектора Василия Шауба был построен этот дом. С 1973 года там работало ателье "Невские зори".
Ранее сообщалось, что градозащитники просят остановить снос доходного дома на Булавского.
Фото: пресс-служба КГИОП
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