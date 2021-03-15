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Сфинксы вернутся на Египетский мост до конца этого года
Сегодня, 13:45
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Сфинксы вернутся на Египетский мост до конца этого года

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Скульптуры выполнены из чугуна, поэтому в нашем климате материал подвержен коррозии.

Сфинксов демонтировали с Египетского моста и отправили на реставрацию в Государственный музей городской скульптуры. Как стало известно "Петербургскому дневнику" от начальника отдела памятников и мемориальных досок музея Екатерины Шишкиной, скульптуры вернутся на свое место до конца 2022 года.

Сфинксов привезли в мастерскую, где их осмотрели специалисты перед реставрацией. Скульптуры выполнены из чугуна, поэтому в нашем климате материал подвержен коррозии.

Поэтому специалистам предстоит устранить очаги коррозии, которые уже появились на скульптурах, восстановить красочный слой. Реставраторы также планируют позолотить платки, которыми украшены фигуры сфинксов.

Фото: предоставлено Государственным музеем городской скульптуры

Теги: египетский мост, сфинксы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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