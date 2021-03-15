Сфинксы вернутся на Египетский мост до конца этого года

Скульптуры выполнены из чугуна, поэтому в нашем климате материал подвержен коррозии.

Сфинксов демонтировали с Египетского моста и отправили на реставрацию в Государственный музей городской скульптуры. Как стало известно "Петербургскому дневнику" от начальника отдела памятников и мемориальных досок музея Екатерины Шишкиной, скульптуры вернутся на свое место до конца 2022 года.

Сфинксов привезли в мастерскую, где их осмотрели специалисты перед реставрацией. Скульптуры выполнены из чугуна, поэтому в нашем климате материал подвержен коррозии.

Поэтому специалистам предстоит устранить очаги коррозии, которые уже появились на скульптурах, восстановить красочный слой. Реставраторы также планируют позолотить платки, которыми украшены фигуры сфинксов.

Фото: предоставлено Государственным музеем городской скульптуры