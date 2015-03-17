Сфинксы Египетского моста сняли для реставрации и вернут весной 2026 года

Скульптуры пострадали от новогодних украшений и отправлены в мастерскую на ремонт.

Сфинксы Египетского моста в Санкт-Петербурге демонтированы и отправлены в мастерские подрядчика для реставрации после повреждений, вызванных новогодними украшениями; их планируют вернуть на постаменты весной 2026 года. Об этом сообщается в телеграм-канал Государственного музея городской скульптуры.

Скульптуры Сфинксов Египетского моста были перевезены в мастерские подрядчика для проведения плановых реставрационных работ. Последняя реставрация проходила два года назад, после чего специалисты тщательно наблюдали за состоянием памятников.

После новогодних праздников выявлено ухудшение состояния скульптур из-за несогласованной установки украшений на постаменты и лапы. Повреждены хвосты и лакокрасочный слой. Поскольку срок гарантийных обязательств подрядчика ещё действует, принято решение демонтировать Сфинксов для ремонта.

В мастерской специалисты также устранят повреждения на позолоченных деталях. Возврат скульптур на постаменты запланирован на весну 2026 года.

Фото: пресс-служба Государственного музея городской скульптуры