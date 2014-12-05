В Петербурге скульптуры XVIII века закрыли от холода в Летнем саду

Скульптуры Русского музея прячут под тканью.

Осенне-зимний сезон в Санкт-Петербурге официально открыт — сотрудники Русского музея начали подготовку Летнего сада к холодам. Как сообщили в пресс-службе музея, скульптуры оборачивают хлопковой тканью и накрывают защитными футлярами, изготовленными по индивидуальной технологии.

Первыми укрыли аллегорическую композицию "Мир и Победа" ("Ништадтский мир"), созданную в 1722–1723 годах итальянским мастером Пьетро Бараттой. В Русском музее пояснили, что такие меры необходимы для сохранения экспонатов. Мраморные изваяния уязвимы к перепадам температуры и влажности, из-за чего на поверхности образуется конденсат, разрушающий камень. Без дополнительной защиты срок службы скульптур значительно сокращается.

Ранее стало известно, какие музеи Петергофа будут работать зимой.

Видео: пресс-служба Русского музея