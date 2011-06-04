В петербургской школе прошло открытие бюста Константина Циолковского

Накануне юбилея Циолковского учащиеся возложили у памятника капсулы времени, предназначенные для открытия в 2064 году.

Теперь школа №521 в Петербурге носит имя знаменитого ученого сразу трижды: в наименовании учебного заведения, музее космонавтики и новом памятнике Константину Циолковскому, открывшемся на территории школы, сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу администрации Красногвардейского района.

Весной в стенах школы состоялось открытие обновленного музея, посвящённого Константину Циолковскому. Центр экспозиции украшает памятник великому учёному, датируемый 60-ми годами XX века. Экспозиция включает уникальные экспонаты: оригинальные письма и открытки от внука Циолковского, написанные рукой космонавтов автографы и послания школьникам.

Накануне юбилея Циолковского учащиеся возложили у памятника капсулы времени, предназначенные для открытия в 2064 году. Внутри контейнеров хранятся видеоролики, фотоснимки и пожелания будущим поколениям учеников. Появление скульптуры стало возможным благодаря участию выпускников школы в проекте "Аллея Российской Славы", реализовавшим благоустройство школьной территории.

Фото: Telegram / пресс-сек Красногвардейского