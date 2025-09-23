Пискаревское мемориальное кладбище готовят к двойному юбилею

В ближайшем будущем КГИОП планирует заняться улучшением звуковых систем для лучшего звучания голосовых сообщений и музыкальных композиций во время официальных мероприятий, поскольку это пожелание неоднократно высказывали сами ветераны.

"Петербургский дневник" получил новую информацию о планах по дальнейшему развитию и сохранению Пискаревского мемориального кладбища. Значительное внимание властей города направлено на подготовку памятника к празднованию двойной юбилейной даты: 80-й годовщины Победы и 65-летия самого мемориала.

Председатель Комитета по социальной политике Петербурга Елена Фидрикова рассказала журналистам, что в течение 2023-2025 годов на поддержание и улучшение состояния мемориала выделялось более 280 миллионов рублей. Среди реализованных мер: восстановление мемориального бассейна с мозаичной отделкой, поэтапный ремонт братских могил и одиночных захоронений, реставрация знаменитого "Вечного огня", включающая реконструкцию подпорной стены, плит, лестниц и гранитного покрытия.

Также проводились работы по реконструкции гранитного покрытия, памятных плит, надписей и изображений на территории мемориала. Полностью отремонтирована огороженная территория, работа над которой будет продолжена в дальнейшем. Постоянно осуществляется уход за зелеными насаждениями и местами погребения.

Елена Фидрикова подчеркнула, что Пискаревское мемориальное кладбище представляет собой памятник культурного наследия народов Российской Федерации федерального значения, и это накладывает серьезные обязанности по поддержанию и развитию мемориала. Контроль за состоянием объекта осуществляют ряд специализированных ведомств, включая Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Также Фидрикова обратила внимание на то, что изменение освещения на территории мемориала вызвало живой отклик у пожилых жителей и гостей, сделав территорию визуально привлекательнее в тёмное время суток.

В ближайшем будущем комитет планирует заняться улучшением звуковых систем для лучшего звучания голосовых сообщений и музыкальных композиций во время официальных мероприятий, поскольку это пожелание неоднократно высказывали сами ветераны.

Директор Пискаревского мемориального кладбища Герой России Сергей Качковский поделился с изданием своим мнением о миссии мемориала. Он подчеркнул, что вся деятельность направлена на передачу памяти о блокаде Ленинграда новым поколениям, используя разнообразные формы просветительской работы, такие как лекции, выставки, встречи с историками и участниками войны.

Сергей Качковский пояснил, что на сегодняшний день выполняются реставрационно-восстановительные работы на отдельных элементах ограды мемориала, разрешение на которые получено от КГИОП. Работы включают демонтаж старых покрытий, удаление ржавчины, обработку и последующее окраску деталей.

Алексей Михайлов, председатель КГИОП, на VII Международной научно-практической конференции, посвященной сохранению объектов культурного наследия, обозначил важность постоянного сохранения уникальных элементов зеленого пространства, созданных жителями блокадного Ленинграда. Напомним, что конференция состоялась в Конюшенном корпусе Елагина острова и объединила ученых и профессионалов, занимающихся вопросами охраны культурных ценностей.

Завершившаяся встреча показала высокий научный потенциал исследователей и дала толчок обсуждению дальнейших шагов по улучшению сохранности объектов культурного наследия.

Фото: Правительство Петербурга