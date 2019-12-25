Бюсты Сократа, Ломоносова и Антиноя отправились на зимовку в Москву из "Царского Села"

Свыше 60 статуй в Екатерининском и Александровском парках сотрудники облачают в "утепленные" футляры.

Государственный музей-заповедник "Царское Село" завершает подготовку скульптур к зиме. Свыше 60 статуй в Екатерининском и Александровском парках сотрудники облачают в "утепленные" футляры, а бюсты Сократа, Ломоносова и Антиноя отправились в Москву.

В защитные короба поместили фигуры китайцев на Большом китайском мосту, гальванопластическую коллекцию на Гранитной террасе и Рамповой аллее и знаменитую "Девушку с кувшином". В этом году укрыли также исторические и воссозданные надгробия императорских лошадей в комплексе "Пенсионерная конюшня". В каждом футляре есть продухи для циркуляции воздуха.

Как всегда, в застекленную часть Камероновой галереи в Екатерининском парке переезжают бюсты XVIII века из коллекции Екатерины II. Этой осенью три из них отправляются в "командировку" в Москву. Бюсты Сократа, Ломоносова и Антиноя в образе Меркурия холодное время года проведут на выставке в Историческом музее. Наталья Лансере, хранитель парковой скульптуры ГМЗ "Царское Село"

Напомним, с 1 ноября вход в Екатерининский парк бесплатный.

Ранее на Piter.TV: скульптуры XVIII века закрыли от холода в Летнем саду.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село"