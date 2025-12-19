Мастера из КНР воссоздали панно для Китайского зала в Екатерининском дворце

Настоящие исторические панели, как и внутреннее убранство покоев Екатерины II, были уничожены в период Великой Отечественной войны.

Из Китая в музей-заповедник "Царское Село" прибыл эксклюзивный груз — 155 уникальных лаковых настенных панно, созданных специально для Китайского зала Зубовского флигеля Екатерининского дворца. Настоящие исторические панели, как и внутреннее убранство покоев Екатерины II, были уничожены в период Великой Отечественной войны.

Процесс возрождения декоративных элементов осуществляли высококвалифицированные специалисты из Пекинской арт-компании "Синьсинши" ("Танцующий Лев") с использованием традиционных технологий китайской живописи. Суммарная площадь живописных поверхностей достигает почти 170 кв.м.

Директор музея-заповедника Ольга Таратынова отметила особое значение события: "Мы давно готовились к этому дню — он символизирует успешное завершение длительной реставрации Зубовского флигеля, осуществляемой при содействии ПАО "Газпром". Научные сотрудники внимательно отслеживали все этапы изготовления в Китае".

Над проектом работали лучшие профессионалы в сфере искусства лака из Университета Цинхуа и Музея Гугун в Пекине. Итоговый результат занял у художников 700 дней напряжённой работы. Реализация столь амбициозного проекта проходит в рамках комплексной программы "Екатерина II. Личное пространство".

Ранее мы сообщили о том, что в ГМЗ "Царское Село" зацвела сирень.

Фото: Telegram / Пиотровский Online