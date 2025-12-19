  1. Главная
В ГМЗ "Царское Село" зацвела сирень
Сегодня, 15:11
52
Такая традиция существовала в семье императора Николая II, возродили ее в 2022 году.

В Государственном музее-заповеднике "Царское Село" зацвела сирень. Растение дало жизнь в залах Александровского дворца, передает 14 января телеканал "Санкт-Петербург"

Такая традиция существовала в семье императора Николая II, возродили ее в 2022 году. Сирень выращивают в оранжерейном комплексе по старинным методикам XIX века. Из 18 кустов пока установили шесть кадок, остальное переедет во дворец поэтапно. 

Кроме того, цветочную коллекцию впервые пополнил куст миндаля с нежно-розовыми махровыми цветками. 

Сиреневая гостиная по легенде была оформлена в этих цветах – Александра Федоровна дала ветку архитектору и сказала, что именно в таком цвете хочет видеть одну из своих гостиных. 

Мария Филипцева, хранитель экспозиции ГМЗ "Царское Село" 

Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село" 

Теги: сирень, царское село
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

