В ГМЗ "Царское Село" зацвела сирень

В Государственном музее-заповеднике "Царское Село" зацвела сирень. Растение дало жизнь в залах Александровского дворца, передает 14 января телеканал "Санкт-Петербург".

Такая традиция существовала в семье императора Николая II, возродили ее в 2022 году. Сирень выращивают в оранжерейном комплексе по старинным методикам XIX века. Из 18 кустов пока установили шесть кадок, остальное переедет во дворец поэтапно.

Кроме того, цветочную коллекцию впервые пополнил куст миндаля с нежно-розовыми махровыми цветками.

Сиреневая гостиная по легенде была оформлена в этих цветах – Александра Федоровна дала ветку архитектору и сказала, что именно в таком цвете хочет видеть одну из своих гостиных. Мария Филипцева, хранитель экспозиции ГМЗ "Царское Село"

Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село"