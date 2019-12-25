В Царском Селе после зимы заработал музыкальный фонтан

Послушать журчание воды и музыкальные мелодии можно ежедневно с 12:00 до 15:00, за исключением вторника, когда фонтан не работает.

В Екатерининском парке музея-заповедника "Царское Село" состоялся запуск фонтана в Собственном садике после зимнего периода. Уникальное гидротехническое и музыкальное сооружение, выполненное из белого каррарского мрамора, было создано в 1866 году и сохранилось до наших дней в первозданном виде.

Отличительной особенностью фонтана является его способность исполнять музыкальные произведения. В репертуар входят баркаролы (песни венецианских гондольеров), авторами которых являются композиторы П. И. Чайковский, М. И. Глинка, Ф. Шуберт, Ф. Шопен и А. К. Лядов.

Как сообщили в пресс-службе ГМЗ, яркая деталь, обновляемая в течение сезона, — это цветочное оформление. Бортики фонтана, выполненные в форме жардиньерок, украшают композиции из петуний, пеларгоний, хлорофитума и адиантума. Послушать журчание воды и музыкальные мелодии можно ежедневно с 12:00 до 15:00, за исключением вторника, когда фонтан не работает.

Ранее мы сообщили о том, что в Гатчине готовятся к открытию Горбатого моста в Дворцовом парке.

Фото: Пресс-служба ГМЗ "Царское Село" (Екатерина Новак)