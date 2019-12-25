В Гатчине готовятся к открытию Горбатого моста в Дворцовом парке

В июне 2026 года в Гатчине состоится открытие Горбатого моста в Дворцовом парке после завершения реставрационных работ. Мероприятие станет одним из центральных событий в рамках празднования 260-летнего юбилея Гатчинского дворца.

Историческая переправа, построенная в 1801 году по проекту архитектора Андреяна Захарова, является одним из символов парка. Благодаря своему характерному изгибу мост, также известный как "Венецианский", соединял части Длинного острова, за что получил дополнительное название — "Мост между островами".

В годы Великой Отечественной войны сооружение получило серьёзные повреждения: в 1944 году немецкие войска планировали его подрыв, однако не успели осуществить задуманное. Последующие послевоенные ремонты не смогли остановить процесс разрушения, и до недавнего времени мост находился в руинированном состоянии.

