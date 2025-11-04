К юбилею Египетского моста завершается реставрация четырех скульптур сфинксов

Сфинксы вернутся на свои постаменты весной 2026 года.

В преддверии 200-летнего юбилея Египетского моста через Фонтанку специалисты завершают восстановление его главных символов — четырех чугунных сфинксов. Отлитые по проекту Павла Соколова, эти фигуры были установлены на переправе еще 6 сентября 1826 года, сообщает пресс-служба Смольного.

Для их спасения применена передовая методика газодинамического напыления. Очищенный металл покрывается цинковым порошком, что позволяет заделать микротрещины и обеспечить идеальное сцепление краски с поверхностью. Необходимость срочных работ возникла из-за возросшей транспортной нагрузки и актов неосознанного вандализма, которые повредили позолоту после предыдущего ремонта 2022–2023 годов.

В рамках программы "Безопасный город" у моста также появится современная система видеонаблюдения для предотвращения порчи скульптур. Сейчас работы ведутся за счет гарантийных обязательств подрядчика. Сфинксы вернутся на свои постаменты весной 2026 года.

История этих фигур неразрывно связана с судьбой города. Первый мост обрушился в 1905 году под тяжестью гвардейской кавалерии, а во время Великой Отечественной войны сфинксы пережили блокаду под открытым небом рядом с долговременной огневой точкой.

Ранее мы сообщили о том, что у Финляндского вокзала началась реставрация домов служащих железной дороги.

Фото: Правительство Петербурга