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Реставрацию Исаакиевского собора оценили в 107 млн рублей
Сегодня, 20:28
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Реставрацию Исаакиевского собора оценили в 107 млн рублей

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В одном из документов закупки сказано, что "цель работ – сохранение объекта культурного наследия".

В Петербурге музей-памятник Исаакиевский собор ищет подрядчика для реставрации северо-западной части сооружения. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок 15 января. 

Начальная цена контракта – 107,5 млн рублей. В одном из документов закупки сказано, что "цель работ – сохранение объекта культурного наследия".

Заявки на участие в конкурсе подрядчиков принимают до 31 января, итоги планируют подвести в феврале. Согласно техническому заданию, реставрацию должны завершить до 9 декабря 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге закончена реставрация памятника федерального значения "Колокольня Николо-Богоявленского Морского собора". Работы стартовали в 2021 году по программе городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) за счет городского бюджета. 

Фото: Piter.TV

Теги: исаакиевский собор, реставрация памятника
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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