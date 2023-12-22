Реставрация колокольни Никольского Морского собора в Петербурге завершена

Высота колокольни составляет 54 метра, она построена в стиле елизаветинского барокко в 1758 году по проекту Саввы Чевакинского.

К Рождеству завершили работы на памятнике федерального значения "Колокольня Николо-Богоявленского Морского собора", начавшиеся в 2021 году по программе городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) за счет бюджета Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 6 января.

Высота колокольни составляет 54 метра, она построена в стиле елизаветинского барокко в 1758 году по проекту Саввы Чевакинского.

Колокольня – одна из визитных карточек Петербурга. Для нас, живущих в морской столице России, очень важно сохранить собор и его святыни. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Последняя масштабная реставрация колокольни проводилась в 1956 году, после делали лишь косметический ремонт. В этот раз реставраторы получили доступ к деревянным элементам куполов.

Восстановлен световой фонарь – помещение с окнами, находящееся под куполом со шпилем. Оно выполнено из сосны и обшито лиственницей, что является большой редкостью. Кроме того, воссозданы штукатурные и красочные слои фасадов, элементы архитектурно-художественной отделки, в частности – крест колокольни. Отреставрированы циферблаты колокольни и отремонтирован часовой механизм.

Ранее на Piter.TV: КГИОП рассказал петербуржцам, какие памятники отреставрируют в наступившем году.

Фото: пресс-служба Смольного