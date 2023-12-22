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Реставрация колокольни Никольского Морского собора в Петербурге завершена
Сегодня, 10:59
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Реставрация колокольни Никольского Морского собора в Петербурге завершена

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Высота колокольни составляет 54 метра, она построена в стиле елизаветинского барокко в 1758 году по проекту Саввы Чевакинского.

К Рождеству завершили работы на памятнике федерального значения "Колокольня Николо-Богоявленского Морского собора", начавшиеся в 2021 году по программе городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) за счет бюджета Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 6 января. 

Высота колокольни составляет 54 метра, она построена в стиле елизаветинского барокко в 1758 году по проекту Саввы Чевакинского. 

Колокольня – одна из визитных карточек Петербурга. Для нас, живущих в морской столице России, очень важно сохранить собор и его святыни.

Александр Беглов, губернатор Петербурга

Последняя масштабная реставрация колокольни проводилась в 1956 году, после делали лишь косметический ремонт. В этот раз реставраторы получили доступ к деревянным элементам куполов. 

Восстановлен световой фонарь – помещение с окнами, находящееся под куполом со шпилем. Оно выполнено из сосны и обшито лиственницей, что является большой редкостью. Кроме того, воссозданы штукатурные и красочные слои фасадов, элементы архитектурно-художественной отделки, в частности – крест колокольни. Отреставрированы циферблаты колокольни и отремонтирован часовой механизм. 

Ранее на Piter.TV: КГИОП рассказал петербуржцам, какие памятники отреставрируют в наступившем году.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: никольский морской собор, реставрация колокольни николо-богоявленского морского собора
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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