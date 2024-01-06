В Никольском Морском соборе в Кронштадте освятят военные стяги

Затем их отправят на африканский континент.

В Никольском Морском Ставропигиальном соборе города Кронштадта 26 июля состоится чин освящения военных стягов и православных святынь для их дальнейшего направления на африканский континент. Об этом сообщил Медиацентр Санкт-Петербурга.

Торжественные мероприятия приурочены к 135-й годовщине утверждения императором Александром III "Положения об управлении церквами и духовенством Военного и Морского ведомств" (12 июня 1890 г), согласно которому общее руководство вверялось протопресвитеру военного и морского духовенства.

В церемонии чина освящения примут участие представители духовенства, исполнительной, законодательной власти и местного самоуправления Санкт-Петербурга, силовых структур, дипломатического корпуса, делегации от субъектовРФ, руководители общественных организаций патриотической направленности и социально ответственного бизнеса, курсанты военных училищ, а также молодежь из африканских стран, обучающаяся в Петербурге.

Фото: ВКонтакте/ Морской Никольский собор в городе Кронштадт