Реставрация колокольни Никольского морского собора в Петербурге начнется в 2021 году

Последний раз реставрация проходила 43 года назад.

В 2021 году в Петербурге начнется колокольни Николо-Богоявленского морского собора, сообщила пресс-служба Комитета по государственному контролю использованию и охране памятников истории и культуры. Собор является памятником федерального значения.

Колокольня – высотная доминанта всего соборного комплекса. Последний раз ее реставрировали в 1978 году, а построена она была в 1758 году. Современное обследование здания провели в 2019 году. Специалисты установили, что штукатурный и красочный слои частично разрушились, элементы лепного декора фасада сильно загрязнены. Факелы-светильники надо привести в порядок, а покрытия купола и главки отреставрировать. Также в планах расчистить и перебрать кладку камней крыльца колокольни.

На работы готовы выделить 113,7 млн рублей.

Ранее КГИОП назвал сроки завершения реставрации памятника Николаю I и Казанского собора.

Фото: gov.spb.ru