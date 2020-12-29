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Реставрация колокольни Никольского морского собора в Петербурге начнется в 2021 году
Сегодня, 16:44
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Реставрация колокольни Никольского морского собора в Петербурге начнется в 2021 году

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Последний раз реставрация проходила 43 года назад.

В 2021 году в Петербурге начнется колокольни Николо-Богоявленского морского собора, сообщила пресс-служба Комитета по государственному контролю использованию и охране памятников истории и культуры. Собор является памятником федерального значения. 

Колокольня – высотная доминанта всего соборного комплекса. Последний раз ее реставрировали в 1978 году, а построена она была в 1758 году. Современное обследование здания провели в 2019 году. Специалисты установили, что штукатурный и красочный слои частично разрушились, элементы лепного декора фасада сильно загрязнены. Факелы-светильники надо привести в порядок, а покрытия купола и главки отреставрировать. Также в планах расчистить и перебрать кладку камней крыльца колокольни. 

На работы готовы выделить 113,7 млн рублей. 

Ранее КГИОП назвал сроки завершения реставрации памятника Николаю I и Казанского собора. 

Фото: gov.spb.ru

Теги: кгиоп, колокольня, никольский морской собор, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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