КГИОП назвал сроки завершения реставрации памятника Николаю I и Казанского собора

В 2020 году на сохранение культурных объектов было выделено 2,2 миллиона рублей.

В КГИОП назвали сроки завершения реставрации ряда объектов культурного наследия, среди которых – Казанский собор и памятник Николаю I на Исаакиевской площади.

Работы на этих объектах должны завершиться в 2021 году. Также на данный момент ведется реставрация интерьеров Собора Воскресения Словущего, церкви Захарии и Елизаветы, собора Петра и Павла в Петергофе, церкви Александра Невского, фасадов Гатчинского дворца, церкви Богоявления на Двинской, Дома Пашкова на Литейном.

Всего в Петербурге находятся 8983 объекта культурного наследия, из которых 3762 — федерального значения, 2509 — регионального, 2712 выявленных ОКН.

В марте прошлого года Piter.TV показал, как выглядит памятник Николаю I под строительными лесами.

Фото: Piter.TV