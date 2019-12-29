Как выглядит памятник Николаю I под строительными лесами: взгляд Piter.TV

Реставрация памятника, стоимостью более 166 миллионов рублей, будет проходить в ближайшие два года.

В Петербурге начали реставрацию памятника Николаю I на Исаакиевской площади. Ранее памятник частично ремонтировали, однако полную реставрацию не проводили с момента открытия в 1859 году. Памятник закрыли лесами еще в 2018 году, чтобы сохранить элементы от дальнейшего разрушения. Весь 2019 год специалисты исследовали памятник, опираясь на случайно найденные чертежи архитектора Огюста Монферрана.

Случайно в разговоре с Сергеем Энверовичем Чобаном (прим. Сергей Чобан – российский и немецкий архитектор, соавтор комплекса "Федерация" в Москве), который происходил как раз в отеле "Астория. Выяснилось, когда я рассказывал, что у нас нет никаких подлинных чертежей Монферрана, он с совершенно неизменившимся лицом сказал, что они у него есть. Он в 2009 году купил на аукционе Christie"s подлинный портфель Монферрана. Сергей Макаров, председатель КГИОП

Реставрировать один из символов Петербурга будут поэтапно в течение двух лет. Сначала приведут в порядок статую и постамент, затем барельефы, вензеля и буквы, после этого установят ограду и фонари. В этом году на работы выделят 116,4 миллиона рублей, в 2021 году потратят еще 50 миллионов.

Были рассмотрены несколько гипотез образования этих трещин, были ли они изначально или проявились в процессе бытования памятника. Наиболее вероятная версия, к которой склоняются специалисты, это образование трещин в результате остывания бронзовой массы после ее заливки. Глеб Чусовитин, главный архитектор проекта реставрации

Памятник Николаю I был создан по заказу Александра II в память от отце, его открыли в 1859 году. В создании бронзового памятника принимали участие известнейший архитектор того времени Огюст Монферран при участии скульпторов Петра Клодта, Роберта Залемана, Николая Рамазанова. Это первая в Европе конная статуя, поставленная на две точки опоры. На отливку одной статуи ушло более 21 тонн металла. Памятник признан объектом культурного наследия.

Фото и видео: Piter.TV