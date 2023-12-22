КГИОП рассказал петербуржцам, какие памятники отреставрируют в наступившем году

Подобный ремонтные работы в городе на Неве выполняются с использованием государственных средств.

В 2024 году в Петербурге планируется проведение реставрации ограждения Сада 9-ого января на проспекте Стачек. О реставрации этого и других сооружений, признанных памятниками архитектуры, сообщает издание "Петербургский дневник" со ссылкой на комитет по охране памятников истории и культуры города (КГИОП).

Кроме того, специалисты приступят к окончательному обновлению фасадов собора Владимирской иконы Божьей Матери.

В планах также обозначена реставрация ограды дворца Юсуповых, расположенного на Садовой улице. В КГИОП уточнили, что подобные ремонтные работы в городе на Неве выполняются с использованием государственных средств.

Ранее мы сообщили о том, что снос дома Устинова возобновили в центре Петербурга.

Фото: citywalls.ru (Олег Сыромятников)