Снос дома Устинова возобновили в центре Петербурга

Активисты повторно вызвали оперативников. Ранее полиция возбудила административное дело по факту сноса.

Снос одного из флигелей дома Устинова на улице Егорова, 23, продолжается в Адмиралтейском районе. Вчера, 28 декабря, полиция временно остановила процесс, но его снова возобновили. Об этом оповестили градозащитники в Telegram-канале "SOS СПб СНОС".

Активисты повторно вызвали оперативников. Напомним, что 28 декабря петербуржцы получили документы от УМВД РФ по Адмиралтейскому району, подтверждающие, что здания, оспариваемые Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), не могут быть демонтированы. Кроме того, полиция возбудила административное дело по факту сноса.

Напомним, что в среду, 27 декабря, градозащитники сообщили о возобновлении сноса одного из флигелей дома Устинова. Очевидцы говорят о том, что здание разрушалось при помощи отбойных молотков, на территорию заезжала спецтехника.

Ранее мы сообщили о том, что власти Петербурга не планируют устанавливать мемориальную табличку Евгению Пригожину.

Видео: Telegram / "SOS СПб СНОС"