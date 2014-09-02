В Петербурге завод Toyota законсервируют

В Минпромторге России рассказали, что совместно с правительством Петербурга прорабатывают варианты развития производственной площадки.

В Петербурге завод японского автоконцерна Toyota после завершения производства будет проходить консервации. Об этом в четверг, 1 декабря, пишет "РИА Новости".

В Минпромторге России рассказали, что совместно с правительством Петербурга прорабатывают варианты развития производственной площадки. В министерстве добавили, что сейчас подведомственное ему ФГУП "НАМИ" покупку завода Toyota не рассматривает.

Ранее в кофейне бизнес-центра "Атлантик-сити" на Беговой рухнул потолок. Причины случившегося пока остаются загадкой.

Фото: Piter.tv

