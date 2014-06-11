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В кофейне бизнес-центра "Атлантик-сити" на Беговой рухнул потолок
Сегодня, 10:16
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lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В кофейне бизнес-центра "Атлантик-сити" на Беговой рухнул потолок

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Причины случившегося пока остаются загадкой.

Утро в бизнес-центре "Атлантик Сити" на улице Савушкина началось с неожиданного происшествия. В кофейне БЦ полностью обрушился  потолок. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Искореженнее конструкции накрыли столики, за которыми ещё вчера сидели посетители, и кассу. Территорию у введения огородили.

Причины обрушения на данный момент неизвестны.

Ранее мы сообщили о том, что в  центре Петербурга обрушилась часть фасада приюта принца П. Г. Ольденбургского.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: бизнес центр, обрушение потолка, проишествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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