В кофейне бизнес-центра "Атлантик-сити" на Беговой рухнул потолок

Причины случившегося пока остаются загадкой.

Утро в бизнес-центре "Атлантик Сити" на улице Савушкина началось с неожиданного происшествия. В кофейне БЦ полностью обрушился потолок. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Искореженнее конструкции накрыли столики, за которыми ещё вчера сидели посетители, и кассу. Территорию у введения огородили.

Причины обрушения на данный момент неизвестны.

Ранее мы сообщили о том, что в центре Петербурга обрушилась часть фасада приюта принца П. Г. Ольденбургского.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб