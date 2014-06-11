В кофейне бизнес-центра "Атлантик-сити" на Беговой рухнул потолок

Утро в бизнес-центре "Атлантик Сити" на улице Савушкина началось с неожиданного происшествия. В кофейне БЦ полностью обрушился потолок. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Искореженнее конструкции накрыли столики, за которыми ещё вчера сидели посетители, и кассу. Территорию у введения огородили.
Причины обрушения на данный момент неизвестны.
Ранее мы сообщили о том, что в центре Петербурга обрушилась часть фасада приюта принца П. Г. Ольденбургского.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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