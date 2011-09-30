В центре Петербурга обрушилась часть фасада приюта принца П. Г. Ольденбургского

Петербуржцы переживают, что аварийное здание угрожает жизни горожан.

В Адмиралтейском районе произошло частичное обрушение здания. На 12-й Красноармейской улице отвалилась часть фасада дома № 38. Об этом сообщили жители города в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "ВКонтакте".

Петербуржцы переживают, что аварийное здание угрожает жизни горожан. Они просят принять меры.

Известно, что раньше в этом доме находился главный корпус реального училища (приюта) принца П. Г. Ольденбургского. Зданию уже 160 лет.

Сегодня здесь находится Высшее военно-морское училище подводного плавания.

Ранее на Piter.tv: жители дома с отелем на Невском проспекте недовольны состоянием своей парадной.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Дмитрий Залевский)