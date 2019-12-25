Жители дома с отелем на Невском проспекте недовольны состоянием своей парадной

Учреждение самовольно установило на лестничной клетке своё оборудование. На первом и пятом этажах организованы комната и "защитная стена" для его хранения.

В одной из парадных дома №122 по Невскому проспекту протекает крыша, сверху регулярно обрушаются камни и штукатурка. Причина заключается в самовольной деятельности отеля "Невский берег", который занимает большую часть площади дома. Учреждение совсем не гостеприимно поступило с жильцами и собственниками местных квартир, разместив на их лестничной клетке насосы, бойлеры и другое оборудование. О ситуации рассказал один из местных жителей в паблике "Центральный район за комфортную среду обитания" ВКонтакте.

Как утверждает автор поста, представители отеля установили в парадной подъемный механизм, а также построили на пятом этаже стену, за которой спрятаны бойлеры. На первом этаже организована целая комната для хранения насосов из листов металла и дерева. Всё это негативно влияет на состояние не только лестничной площадки, но и квартир.

Жители дома призывают ГЖИ, Жилищный комитет и районную администрацию обратить внимание на страдающую от деятельности отеля парадную.

Ранее мы сообщили о том, что на улице Димитрова хулиганы подожгли мебель на лестничной площадке.

Фото: ВКонтакте / Центральный район за комфортную среду обитания (Andrey Ageev)