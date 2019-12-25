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Кирху Святого Михаила на Среднем проспекте В. О. отреставрируют
Сегодня, 16:44
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Кирху Святого Михаила на Среднем проспекте В. О. отреставрируют

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Лютеранскую церковь возвели в период эклектики – в 1874-1876 годах.

По программе КГИОП Петербурга стартует разработка проекта реставрации фасадов и крыши кирхи Святого Михаила на Среднем проспекте Васильевского острова. Об этом сообщили в ведомстве 7 апреля. 

Лютеранскую церковь возвели в период эклектики – в 1874-1876 годах. Для постройки выбрали неоготический стиль с характерными для него остроконечным шатром, стрельчатыми окнами, башенками и круглым окном-ротондой. В настоящее время фасады памятника загрязнились, они фрагментами окрашены в цвет, отличный от основного. Кроме того, есть трещины и утраты красочного слоя. 

В том числе, предмет охраны объекты – пинакли (декоративные башенки), их и парапетное ограждение демонтировали в начале 2000-х годов. Башенки восстановят в ходе работ. 

Ранее мы рассказывали о том, что стартовала разработка проекта реставрации Ново-Михайловского дворца. 

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга 

Теги: кирха, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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