Стартовала разработка проекта реставрации фасадов и крыши Ново-Михайловского дворца

Работы начнутся в 2027 году.

В Петербурге начали разрабатывать проект реставрации фасадов и крыши Ново-Михайловского дворца на Дворцовой набережной, являющегося памятником федерального значения. Об этом рассказали в Смольном 3 апреля.

Во дворце расположены знаменитые учреждения Российской академии наук: Институт истории материальной культуры, Институт восточных рукописей и Институт электрофизики и электроэнергетики.

Реставрация Ново-Михайловского дворца – важнейшая государственная задача, его помещения – настоящий музей. Уникальные рукописные и архивные коллекции, хранящиеся во дворце, достойны размещения в его интерьерах и представления широкой публике. Александр Беглов, губернатор Петербурга

В рамках первого этапа обследуют состояние фасадов комплекса. Данные станут основой для принятия соответствующих проектных решений. Мероприятия по реставрации начнут в 2027 году.

Ремонта требуют декоративные элементы фасада, в частности – скульптуры кариатид. На них образовались трещины, отмечается утрата пластики и геометрии. Кроме того, в реставрации нуждается чугунное литое ограждение парадного крыльца с ажурными секциями растительного рисунка и двумя фонарными столбами с увенчанными коронами шестигранными фонарями.

В этом году по программе городского КГИОП продолжат реставрацию Аничкова дворца, собора Петра и Павла в Петергофе, Гатчинского дворца, церкви Богоявления на Гутуевском острове и церкви Знамения в Царском Селе, Владимирского собора в Кронштадте, Казанской церкви в Зеленогорске и других.

Ранее на Piter.TV: в Гатчинском районе стартовала реставрация старинной мельницы Штакеншнейдера.

Фото: "Яндекс.Карты" (Сергей А.)