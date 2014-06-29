В Гатчинском районе стартовала реставрация старинной мельницы Штакеншнейдера

Территория у объекта будет огорожена, но доступ к местному роднику останется общедоступным.

В поселке Мыза-Ивановка Гатчинского района Ленинградской области стартовали противоаварийные работы на старинной мельницы Штакеншнейдера. Проект реставрации одобрили и согласовали с местным комитетом по охране памятников культурного наследия, – рассказали в пресс-службе администрации Гатчинского муниципального округа.

Вскоре на историческом объекте будут установлены строительные леса, специалисты смонтируют временную кровлю. Территорию мельницы на время проведения работ огородят.

При этом, как отмечают в пресс-службе музейно-выставочного комплекса, дорога к роднику неподалеку останется; подход к источнику будет общедоступным.

Ранее стало известно, что на улице Чудновского в Санкт-Петербурге достроили двухкорпусный медцентр с детской поликлиникой. Открытие учреждения запланировано на август текущего года.

Фото: Администрация Гатчинского муниципального округа