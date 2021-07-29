На Чудновского достроили двухкорпусный медцентр с детской поликлиникой

Открытие запланировано на август текущего года.

В Невском районе Северной столице завершено строительство двухкорпусного здания медицинского учреждения. Объект на улице Чудновского будет вмещать в себя коммерческую клинику и детскую поликлинику, – сообщается на сайте Комитет по инвестициям Санкт-Петребурга.

Площадь первого корпуса – чуть больше 3,5 тыс. кв. метров. В нем разместится клиника, оказывающая коммерческие услуги с отделениями УЗИ, стоматологии, кабинетами врачей разной специализации.

Второй корпус расположился на площади 304 кв. метра. Его передадут в городскую собственность для использования под детское поликлиническое отделение.

Медцентр сможет принимать до 500 посещений в смену, а его открытие запланировано на август 2025 года.

Ранее мы рассказывали, что более 630 млн рублей на развитие инженерных школ выделят трем вузам Петербурга.

Фото: Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга