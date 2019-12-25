Петербуржец взломал дверь магазина на Чудновского и украл шоколад, сыр и алкоголь

Общий ущерб составил 15 тыс. рублей.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему вменяют п. "в" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж), сообщили 21 мая в надзорном ведомстве.

Ночью 24 сентября прошлого года обвиняемый вскрыл дверь отверткой и проник в продуктовый магазин в доме 10 по улице Чудновского. Мужчина взял с прилавка пакет и сложил туда ром, коньяк, апероль, 11 шоколадок и четыре куска сыра. Общий ущерб составил 15 тыс. рублей.

Часть похищенного фигурант продал случайным прохожим, остальное принес домой. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что рецидивисты угнали машину Chery Tiggo с проспекта Художников. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК (кража).

Фото: Piter.TV