Рецидивисты угнали машину Chery Tiggo с проспекта Художников

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК (кража).

Правоохранители задержали подозреваемых в угоне автомобиля. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 13 мая в полицию Выборгского района поступило сообщение о хищении машины Chery Tiggo 4, припаркованной возле дома 9 по проспекту Художников. Стоимость транспортного средства – 1,5 млн рублей.

В тот же день по подозрению в этом преступлении поймали 45-летнего мужчину и 37-летнего жителя Красного Села, оба ранее судимы. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК (кража). Злоумышленники помещены в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения.

Ранее мы сообщили о том, что в Зеленогорске задержан угонщик автомобиля в Ленобласти. В марте молодой человек похитил машину "ВАЗ-2107", которая принадлежит мужчине из поселка Рощино.

Фото: Piter.TV