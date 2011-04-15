Поликлинику с женской консультацией построят на Северном проспекте за 5,1 млрд рублей

Учреждение сможет принимать до 1 тыс. посещений в смену.

На Северном проспекте Санкт-Петербурга появится новая взрослая поликлиника. В медучреждении будут оказывать услуги по женской консультации. Строительство обойдется городу в 5,1 млрд рублей, – следует из информации, опубликованной на портале госзакупок

Заказчик – СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" – рассчитывает, что здание будет иметь 4-5 этажей со способностью обслуживания 1 тыс. посетителей в смену.

В медучреждении будут предусмотрены: взрослое поликлиническое отделение, женская консультация, центр амбулаторной онкологической помощи, отделение лучевой диагностики, стерилизационная, участок обращения с медицинскими отходами, административные и служебно-бытовые помещения.

Подрядчик обязуется закончить подготовительные работы к 23 июня текущего года. Завершение всего строительства запланировано на осень 2027 года.

Ранее стало известно, что новая поликлиника вскоре появится и на территории предприятия "Приневское".

Фото: Piter.TV