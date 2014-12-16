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На территории предприятия "Приневское" появится новая поликлиника
Сегодня, 16:31
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На территории предприятия "Приневское" появится новая поликлиника

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Учреждение сможет принимать до 420 пациентов за смену.

Проект будущей поликлиники, которая будет построена в Невском районе на территории предприятия "Приневское", прошел корректировку. Внесены изменения в архитектурные решения здания, а также в план благоустройства прилегающей территории. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург"

Учреждение сможет принимать до 420 пациентов за смену: 320 взрослых и 100 детей. В составе поликлиники также будет работать отделение скорой помощи.

Рядом со зданием организуют парковку для посетителей и персонала, а для машин скорой помощи оборудуют навес. Территорию украсят деревья, кустарники и газон.

Строительство современной поликлиники позволит улучшить доступность медицинской помощи для жителей района и создать комфортные условия для пациентов и медицинского персонала.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре

Теги: кга, поликлиника
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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