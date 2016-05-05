Более 630 млн рублей на развитие инженерных школ выделят трем вузам Петербурга

Среди них — Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ им. В.И. Ленина и Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I.

Российские власти провели грантовый конкурс и определили три категории вузов по объемам финансирования на 2025 год в рамках проекта "Передовые инженерные школы".

Как сообщает "КоммерсантЪ", Министерство науки и высшего образования выделило средства следующим образом: пять университетов получат по 311,8 млн рублей, десять — по 210,1 млн рублей, еще пять — по 88,1 млн рублей. Три вуза из Санкт-Петербурга оказались в числе участников.

Среди них — Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ им. В.И. Ленина и Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I. Каждому из этих учебных заведений выделено по 210,1 млн рублей на развитие передовых инженерных школ.

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Фото: Piter.TV