Фестиваль Silver Mercury перезапускает молодежную Премию Young Mercury XXVI

Отличительной чертой обновленной Премии стало расширение возрастного ценза.

Фестиваль Silver Mercury объявил о новом формате молодежной Премии Young Mercury XXVI. В этом сезоне конкурс пройдет в формате геймифицированного турнира, состоящего из двух независимых этапов. Подать заявку на участие можно с 26 февраля по 4 апреля, а сама Премия продлится до 30 апреля. Церемония награждения Silver Mercury XXVI состоится 3-6 июня.

Отличительной чертой обновленной Премии стало расширение возрастного ценза. Теперь в соревновании могут участвовать не только студенты (18-24 года), но и молодые креаторы до 30 лет. Для объективности оценивания работы обеих категорий участников будут рассматриваться отдельно.

Новый формат и возможности для участников

Young Mercury XXVI направлена на развитие профессиональных навыков молодых специалистов, предоставляя им возможность взаимодействовать с ведущими компаниями и экспертами рынка. В ходе турнира участники смогут решать реальные брифы, проходить вебинары, выполнять творческие задания и квизы, а также общаться с профессионалами индустрии.

Турнир состоит из двух независимых частей:

– Решение брифа от компаний-брифодателей – основное задание, за которое участники получают оценки от экспертов.

– Дополнительный этап – нетворкинг-сессии, креативные челленджи и возможность заработать дополнительные баллы.

CustDev-исследование, проведенное перед запуском новой версии премии, показало, что креаторам в возрасте 24-30 лет не хватает возможностей для профессионального общения. Вторая часть конкурса решает этот запрос, давая участникам шанс лично пообщаться с экспертами и расширить круг профессиональных связей.

Прозрачность оценки и ценные призы

Качество конкурсных работ будет оценивать команда из 2-3 представителей компании-брифодателя и до 10 независимых экспертов. В жюри войдут также члены основной Премии Silver Mercury. Прозрачность голосования обеспечивается тем, что все участники смогут увидеть комментарии экспертов по своим проектам.

Победители конкурса получат разнообразные призы от партнеров премии. Среди них – стажировки, предложения о работе, возможность реализации своей идеи в команде, денежные выплаты за выкуп идей, личные консультации с экспертами, брендированный мерч и продукция компаний. Также организаторы предоставят возможность самым активным участникам войти в состав молодежного жюри следующего сезона.

Доступность для участников со всей страны

Благодаря дистанционному формату к турниру могут присоединиться молодые специалисты из любых регионов. К образовательным партнерам премии уже присоединились ведущие вузы, включая ВШЭ, РАНХиГС, Финансовый университет, ГУУ, РУДН, а также ННГУ, СПбГУПТД и другие региональные учебные заведения.

Перезапуск Young Mercury открывает новые возможности для молодых специалистов, помогая им заявить о себе в профессиональном сообществе и получить ценный опыт работы с реальными задачами бизнеса.

Более подробная информация по ссылке.

Фото: официальный сайт SilverMercury