На Школьной улице в Шушарах построят новую поликлинику

Медучреждение будет рассчитано на 200 посещений в смену.

Власти Северной столицы одобрили целевое предоставление земельного участка для строительства поликлиники на Школьной улице в Шушарах. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Раньше в Шушарах очень остро стоял вопрос с социальными учреждениям. Мы приложили много усилий, чтобы решить эту проблему. После 2018 года в поселке введено 38 социальных объектов. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

По данным пресс-службы, здание поликлиники будет построено на площади свыше 5,3 тыс. кв. метров. Медучреждение будет рассчитано на 200 посещений в смену. Оно начнет работать к концу 2027 года.

В текущем году в Шушарах начнет работу в общей сложности 21 социальный объект. В том числе – пять детских садов, одна школа и четыре объекта здравоохранения. Администрация Санкт-Петербурга

Ранее мы сообщали, что здание на Большой Пушкарской станет выставочным центром.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга