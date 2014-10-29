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На Школьной улице в Шушарах построят новую поликлинику
Сегодня, 18:45
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На Школьной улице в Шушарах построят новую поликлинику

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Медучреждение будет рассчитано на 200 посещений в смену.

Власти Северной столицы одобрили целевое предоставление земельного участка для строительства поликлиники на Школьной улице в Шушарах. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Раньше в Шушарах очень остро стоял вопрос с социальными учреждениям. Мы приложили много усилий, чтобы решить эту проблему. После 2018 года в поселке введено 38 социальных объектов.

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

По данным пресс-службы, здание поликлиники будет построено на площади свыше 5,3 тыс. кв. метров. Медучреждение будет рассчитано на 200 посещений в смену. Оно начнет работать к концу 2027 года.

В текущем году в Шушарах начнет работу в общей сложности 21 социальный объект. В том числе – пять детских садов, одна школа и четыре объекта здравоохранения.

Администрация Санкт-Петербурга

Ранее мы сообщали, что здание на Большой Пушкарской станет выставочным центром.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Теги: новая поликлиника, школьная улица, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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