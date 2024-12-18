Здание на Большой Пушкарской станет выставочным центром

Разрешение на работы действует до конца следующего года.

В комитете по градостроительству и архитектуре Петербурга согласовали облик выставочного центра на Большой Пушкарской улице, 10Ж, в Петроградском районе. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

В функциональном назначении указано, что пройдет реконструкция здания площадью 286 "квадратов" с приспособлением под объект культурно-досуговой деятельности. Разрешение на работы действует до конца следующего года.

Дом построили в 1937 году, он принадлежал фабрике "Светоч".

Ранее на Piter.TV: КГИОП согласовал реконструкцию 1-го моста Круштейна в Петербурге.

Фото: "Яндекс.Карты"; пресс-служба КГА Петербурга