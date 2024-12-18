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Здание на Большой Пушкарской станет выставочным центром
Сегодня, 16:49
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Здание на Большой Пушкарской станет выставочным центром

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Разрешение на работы действует до конца следующего года.

В комитете по градостроительству и архитектуре Петербурга согласовали облик выставочного центра на Большой Пушкарской улице, 10Ж, в Петроградском районе. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

В функциональном назначении указано, что пройдет реконструкция здания площадью 286 "квадратов" с приспособлением под объект культурно-досуговой деятельности. Разрешение на работы действует до конца следующего года. 

Дом построили в 1937 году, он принадлежал фабрике "Светоч". 

Ранее на Piter.TV: КГИОП согласовал реконструкцию 1-го моста Круштейна в Петербурге. 

Фото: "Яндекс.Карты"; пресс-служба КГА Петербурга 

Теги: большая пушкарская улица, реконструкция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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