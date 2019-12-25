КГИОП согласовал реконструкцию 1-го моста Круштейна в Петербурге

Проект предполагает восстановление моста без изменений его исторического облика.

Комитет комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) Петербурга одобрил проект реконструкции 1-го моста Круштейна. Эта информация появилась на официальном сайте ведомства.

Проект предполагает восстановление моста, соединяющего Новую Голландию с набережной Адмиралтейского канала, без изменений его исторического облика. Работы будет осуществлять компания "Новая Голландия Девелопмент".

Первый мост Круштейна был построен в XIX веке из дерева. Его современный облик сохранился с 1939 года, а последняя реконструкция проводилась в 2000 году. По данным Мостотреста, сейчас необходима полная замена пролетного строения и опор моста.

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Фото: citywalls.ru (snegir)