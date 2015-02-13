На Литейном проспекте открыли "Дом реставратора"

Для профессионального сообщества в здании расположится методический центр, лаборатория, а также Музей реставрации.

В Петербурге в доме Пашкова на Литейном проспекте открылся "Дом реставратора". Торжественную церемонию с установкой соответствующей таблички посетил губернатор города, по поручению которого и было организовано пространство для профсобщества реставраторов, – сообщают в пресс-службе Правительства Санкт-Петербурга.

Сегодня мы открыли доску на Доме Пашкова, где будет находиться Санкт-Петербургский Дом реставратора. Здесь предстоит еще много работы, но первый шаг сделан. В здании будут проводить конференции и выставки, его будут посещать школьники, чтобы видеть эту красоту и учиться. Петербург - город-музей. Нам нужны новые молодые реставраторы. А у реставраторов должен быть свой дом. Теперь он у них есть. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

"Дом реставратора" на Литейном уже может похвастаться восстановленным фасадом и отремонтированной частью интерьеров на втором этаже. Ремонтные работы ведутся над парадной лестницей, примыкающими к ней помещениями; также реставрируется дворовый фасад здания.

В доме профессионального сообщества будет создан методический центр, лаборатории для исследований и инновационных разработок. Здесь же разместится Музей реставрации. Кроме того здание будет предназначено для проведения открытых мастер-классов, выставок, конференций и других мероприятий. Для профсообщества обретение "крыши над головой" ознаменует централизованное развитие реставрации как научной области, а также обмен опытом реставраторов со всей страны.

Такая лаборатория и такие возможности у реставрационных компаний для коллективного использования, проведения научных исследований – это мечта, которая теперь будет реализована Нина Шангина, председатель Совета Союза реставраторов Санкт-Петербурга

Фото: пресс-служба Правительства Санкт-Петербурга