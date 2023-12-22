Стартует реставрация Парадной лестницы дома Департамента уделов на Литейном проспекте

Полы первого этажа лестницы, выполненные в технике терраццо из мраморной плитки, сейчас расколоты.

В помещении Парадной лестницы дома Пашкова (Департамента уделов) стартует масштабная реставрация. Работы пройдут в помещениях второго этажа. Об этом сообщили в пресс-службе КГИОП.

Специалисты отреставрируют штукатурный и отделочный слои, выполнят реставрацию кирпичной кладки, лепного декора, полов, лестничных маршей, перильного ограждения, осветительных приборов, а также оконных и дверных заполнений.

Полы первого этажа лестницы, выполненные в технике терраццо из мраморной плитки, сейчас расколоты. Их отреставрируют с восполнением утрат. Кроме того, специалисты приведут в порядок потолки первого и второго этажей лестницы. Лепной декор будет воссоздан по моделям и шаблонам, снятым с сохранившихся элементов. Планируется отреставрировать полуциркульный плафон экседры (ниши) и камин.

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Фото: КГИОП (сайт)