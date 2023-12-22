Хлебзавод "Арнаут" у метро "Чернышевская" преобразуют в бизнес-центр

Предлагаемые планировки здания нестандартны и больше подходят для формата коворкинга, чем для классических офисов.

Проект реконструкции здания, расположенного на проспекте Чернышевского, сейчас разрабатывается ООО "Кант" и находится на этапе согласования в Смольном. Об этом информирует пресс-служба КГИОП Петербурга.

Здание площадью 2124,2 кв.м не является объектом культурного наследия. В настоящее время оно принадлежит закрытому паевому инвестиционному фонду "АДМ Кредит" при управлении УК "Максимум", который приобрёл его у некоего физического лица после его перепродажи зарегистрированному лицу. Предлагаемые планировки здания нестандартны и больше подходят для формата коворкинга, чем для классических офисов.

Гендиректор сети коворкингов и гибких офисов "Page" Мария Сумарокова считает, что благодаря удобному расположению рядом со станцией метро "Чернышевская", объект может стать востребованной локацией. Эксперты подчеркивают увеличение спроса на коворкинги со стороны владельцев недвижимости. Владельцы стремятся создавать современные и актуальные форматы для арендного бизнеса, что отмечается деловым сообществом Петербурга.

Здание на проспекте Чернышевского, 14/59 было построено в XIX веке и заброшено с конца 1970-х годов, однако после реконструкции оно обретет вторую жизнь в качестве офисно-ресторанного центра.

Ранее мы сообщили о том, что реконструкция Музыкального театра имени Шаляпина продолжается в Петербурге.

Фото: Citywalls.ru (Den)