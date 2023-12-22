Реконструкция Музыкального театра имени Шаляпина продолжается в Петербурге

Пока в театральном доме в Александровском парке идут работы, музыканты репетируют и выступают на других площадках города.

В Петербурге продолжается масштабная реконструкция Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина. О ходе работ в культурном учреждении сообщает телеканал "Санкт-Петербург" 28 февраля.

Реконструкция продолжается уже год. Пока в театральном доме в Александровском парке идут работы, музыканты репетируют и выступают на других площадках города. В родные стены они вернутся только к концу 2025 года.

Был произведен демонтаж оборудования с лифтовой шахтой, в данный момент производятся работы по устройству временной кровли, для того чтобы делать замену существующего кровельного покрытия, стропильной системы на полностью новую кровлю. И в дальнейшем будем реставрировать фасад. Николай Слотин, начальник участка строительства компании-подрядчика

Согласно проекту, в театре построят несколько новых подземных этажей. Грунт вынимают аккуратно, параллельно откачивают воду, которой в этом месте много.

Сейчас выполнены буронекционные сваи: 1436 штук глубиной 21,5 метра. И здание будет пересажено на новые фундаменты, которые будут располагаться на 2 метра ниже существующих. Таисия Борман, представитель компании-подрядчика

Благодаря этому удастся разместить в цокольных этажах современные подъемные механизмы, позволяющие в считанные минуты менять декорации на сцене и возносить на уровень зала весь оркестр театра по ходу пьесы. При этом современные технологии вписаны в архитектуру исторического здания гармонично и в соответствии со всеми требованиями комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга.

Кроме того, под куполом здания работают альпинисты, которые разбирают потолочные перекрытия. По окончании реставрации в этом пространстве расположится репетиционный зал.

Ранее мы рассказывали о том, что реставрация Павловского собора в Гатчине завершается.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"