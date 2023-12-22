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Реставрация Павловского собора в Гатчине завершается
Сегодня, 12:17
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Реставрация Павловского собора в Гатчине завершается

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Реставрация здания началась в 2020 году и длится уже более трех лет.

В Гатчине реставрация Павловского собора вышла на финальный этап. В этом году работы завершатся. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по сохранению культурного наследия Ленобласти.

На данный момент в Соборе святого апостола Павла реставраторы занимаются штукатурными работами. Также специалисты приводят в порядок кровлю. Кроме того, внутри храма работают маляры. Стартовали инженерные работы по электрике и пусконаладочные работы по вентиляции.

Известно, что Павловский собор входит в список объектов культурного наследия федерального значения. Он был возведен в 1852 году по указу Николая I. Реставрация здания началась в 2020 году и длится уже более трех лет.

Ранее мы писали, что в Русском музее пройдет концерт к выставке "Помним! К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады".

Фото: Википедия

Теги: гатчина, ленобласть, павловский собор, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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