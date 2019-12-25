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За неделю в Петербурге и Ленобласти клещи укусили более 1,6 тыс. человек, почти каждый пятый – ребенок
Сегодня, 17:03
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За неделю в Петербурге и Ленобласти клещи укусили более 1,6 тыс. человек, почти каждый пятый – ребенок

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Большая часть пострадавших (76,9%) обратилась за помощью в городские клиники.

В период с 3 по 9 сентября в медицинские учреждения Петербурга и Ленобласти обратились 1604 человека с жалобами на укусы клещей. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора.

Большая часть пострадавших (76,9%) обратилась за помощью в городские клиники.  В Северной столице самыми опасными оказались Курортный район (32,3% случаев), а также Выборгский, Пушкинский и Московский районы (на них пришлось более 30% обращений суммарно).

В Ленинградской области активность паразитов зафиксирована преимущественно в северных и восточных районах: Приозерском (36%), Всеволожском (26%) и Выборгском (25,2%). Специалисты отмечают высокую долю детского травматизма: несовершеннолетние составили 19,5% от всех обратившихся за неделю.

Несмотря на активность насекомых, большинство жителей регионов защищены прививками. На данный момент вакцинацию против клещевого энцефалита прошли более 94 тысяч петербуржцев и свыше 69 тысяч жителей области.

Ранее мы сообщили о том, что Роспотребнадзор Петербурга составил чек-лист гигиены для детей.

Фото: Pxhere

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Категории: Картина дня, Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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