Роспотребнадзор Петербурга составил чек-лист гигиены для детей

Помимо базовых требований – мытья рук в ключевые моменты дня, ежедневного душа и чистки зубов дважды в сутки – эксперты обращают внимание на детали.

В управлении Роспотребнадзора по Петербургу дали рекомендации по воспитанию у детей культуры личной гигиены. По словам специалистов, раннее формирование этих привычек существенно снижает вероятность заражения инфекциями.

Помимо базовых требований – мытья рук в ключевые моменты дня, ежедневного душа и чистки зубов дважды в сутки – эксперты обращают внимание на детали. Родителям рекомендуют контролировать чистоту одежды, обучая ребенка отделять ношеные вещи от свежих.

Особое внимание уделено поведению вне дома: детям следует минимизировать касания поверхностей в общественном транспорте, держаться подальше от чихающих людей и использовать салфетки. Дома же правила становятся строже: запрет на пользование чужими расческами и щетками, еженедельная смена постельного белья и регулярная влажная уборка.

Закрепить эти навыки поможет только системный подход и подражание взрослым.

Ранее мы сообщили о том, что запрет телефонов на уроках поддерживают 82% родителей школьников из Петербурга.

Фото: Magnific