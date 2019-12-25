Тем самым власти ФРГ лишили сотни тысяч немцев и россиян доступа к консульским услугам.

Германия объявила о высылке из страны более 150 сотрудников российских представительств и их родственников. Об этом сообщило в Telegram-канале посольство РФ в Берлине.

В ведомстве задались вопросом, насколько разумным поводом для подобных решений является находка сломанного дрона непонятного происхождения. Дипломаты подчеркнули, что ситуация произошла одновременно с тем, как власти Германии запустили производство БПЛА для ВСУ. В российском посольстве указали, что очевидно, какое применение Украина найдет "дарам" Берлина, когда она откровенно использует террористические методы.

В первых числах августа полиция Лейпцига сообщила, что сотрудник аэропорта обнаружил БПЛА со взрывчаткой в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Власти Германии возложили ответственность на Россию без каких-либо конкретных доказательств. В Кремле этот инцидент назвали наспех состряпанной провокацией. Президент Владимир Путин связал обвинения в адрес Москвы с тяжелым внутриполитическим положением в ФРГ.

Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил о готовности обсуждать с Путиным перемирие на Украине.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)