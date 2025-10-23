  1. Главная
Акция памяти к годовщине пандемии коронавируса состоялась в саду Милосердия
Сегодня, 15:30
Участники церемонии возложили цветы к скульптуре, которая открылась в минувшие выходные.

В саду Милосердия в Красногвардейском районе состоялась акция памяти к шестой годовщине пандемии коронавируса. Об этом 5 марта пишет телеканал "Санкт-Петербург"

Участники церемонии возложили цветы к скульптуре, которая открылась в минувшие выходные. Монумент установлен рядом с новым корпусом инфекционной больницы имени Боткина и медицинским университетом Мечникова. Учреждения одними из первых приняли первых заболевших. 

Бронзовая композиция символизирует застывший огонь памяти. Это образ борьбы жизни и смерти, развернувшейся в годы пандемии. 

Ранее мы рассказывали о том, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в Петербурге снизилась на 14%. 

Фото: пресс-служба Смольного

