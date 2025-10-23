Акция памяти к годовщине пандемии коронавируса состоялась в саду Милосердия

Участники церемонии возложили цветы к скульптуре, которая открылась в минувшие выходные.

В саду Милосердия в Красногвардейском районе состоялась акция памяти к шестой годовщине пандемии коронавируса. Об этом 5 марта пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Участники церемонии возложили цветы к скульптуре, которая открылась в минувшие выходные. Монумент установлен рядом с новым корпусом инфекционной больницы имени Боткина и медицинским университетом Мечникова. Учреждения одними из первых приняли первых заболевших.

Бронзовая композиция символизирует застывший огонь памяти. Это образ борьбы жизни и смерти, развернувшейся в годы пандемии.

