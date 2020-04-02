Бронзовый памятник жертвам пандемии COVID-19 установят в Саду Милосердия

В Саду Милосердия Красногвардейского района Санкт-Петербурга установят бронзовый памятник высотой 4.5 метра посвященный жертвам пандемии COVID-19 и медицинским работникам. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Скульптурная композиция отлита из бронзы и полностью собрана в мастерской. Памятник расположен near инфекционной больницы имени Боткина. Монумент представляет собой аллегорическую композицию о борьбе врачей с пандемией. Скульптура не будет иметь ограждения для свободного доступа посетителей.
Объект будет виден из любой точки Сада Милосердия. Установка памятника проводится в Красногвардейском районе города.
Фото: Telegram / Андрей Хорт
