На Васильевском острове отреставрируют доходный дом А. Г. фон Нидермиллера

На 1-й линии Васильевского острова состоится реставрация доходного дома А. Г. фон Нидермиллера. Ордер для обеспечения работ по сохранению объекта культурного наследия выдала Государственная административно-техническая инспекция Петербурга.

За классическим фасадом здания скрывается история предпринимательства и неприметной красоты. Дом построил в 1913-1915 годах М. Ф. Переулочный, там был спроектирован ряд крупных помещений для различных контор. В 1917 году часть из них объединили, и в общем зале устроили кинематограф. С 1974 года здесь располагается факультет журналистики СПбГУ.

Производство работ разрешено по 15 мая следующего года.

