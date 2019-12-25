На Васильевском острове восстановили редкий памятник деревянного модерна

Особняк был построен в 1906 году архитектором Владиславом-Оттоном Карповичем для промышленника Эдуарда Брёмме.

Завершилась реставрация особняка Эдуарда Брёмме — одного из немногих сохранившихся деревянных зданий в стиле модерн. Работы на объекте на 12-й линии Васильевского острова выполнила девелоперская компания AAG при участии КГИОП. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Особняк был построен в 1906 году архитектором Владиславом-Оттоном Карповичем для промышленника Эдуарда Брёмме. За более чем вековую историю дом служил жилым и административным зданием, а во время блокады Ленинграда — пунктом выдачи витаминных пайков.

Реставрация, стартовавшая в 2022 году, включала укрепление деревянных конструкций, восстановление фасадов и декоративных элементов, а также модернизацию инженерных систем. До 70% оригинальных элементов удалось сохранить. Остальные фрагменты специалисты воссоздали вручную, используя древесину аналогичных характеристик.

При работе с объектами культурного наследия важны точность и дисциплина. Мы опирались на исторические материалы и реставрационную экспертизу, чтобы вернуть зданию его подлинный облик и обеспечить дальнейшее использование без потери архитектурной ценности. Александр Балберов, руководитель девелоперского проекта

После завершения реставрации здание сохранит статус объекта культурного наследия и станет общественно-деловым пространством, открытым для жителей и гостей города.

Фото: AAG